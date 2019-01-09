İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sungurlu Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.


Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere, kış mevsimi boyunca yiyecek bırakmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatandaşlarımız da sokak hayvanları için evlerinin veya mahallelerinin uygun olan yerlere bir kap su ve bir kap yemek bıraksınlar. Bu şekilde bize destek olmaları sokak hayvanlarımızın yaşamalarına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.