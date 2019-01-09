Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere, kış mevsimi boyunca yiyecek bırakmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatandaşlarımız da sokak hayvanları için evlerinin veya mahallelerinin uygun olan yerlere bir kap su ve bir kap yemek bıraksınlar. Bu şekilde bize destek olmaları sokak hayvanlarımızın yaşamalarına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.