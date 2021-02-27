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Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sungurlu Belediye Başkanlığı sokak hayvanları konusunda düzenli olarak yapmış olduğu çalışmaları takdir ve destek toplamaya devam ediyor.


Belediye'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Belirli noktalara sürekli olarak bırakılan ekmek ve mamalarla aç kalmalarının önüne geçiyor; hastalanan ve yaralanan dostlarımızı kendi imkânlarımızla tedavi altına alıyor yahut çevre illere tedavi için gönderiyoruz. En son dün karnında ur tespit edilen bir sokak köpeğini, İmran Evliyaoğlu'nun destek ve işbirliği ile Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine ameliyat için götürdük. Şu an bakım altında olan köpek Pazartesi günü ameliyat edilecek" denildi.

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