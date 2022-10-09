Sungurlu belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Doğadaki hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediye ekiplerin hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerinin itina gösterdiğini söyledi.

Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara kedi köpek maması, yem, ekmek gibi yemler bıraktıklarını söyleyen Başkan Şahiner, “Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları korumayı görev biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.