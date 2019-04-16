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Sungurlu Belediyesi'nde yeni dönem ilk meclis toplantısı yapıldı

Sungurlu’da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Sungurlu Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Sungurlu'da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Sungurlu Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Sungurlu Belediyesinin ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Meclis Üyelerinin katılımı ile Sungurlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner "Yeni dönemimizin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Temennim odur ki ilçemizin menfaati konusunda tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla tek yürek olalım. Duam odur ki bu mecliste Sungurlumuzun yararına bir çok kararlara imza atalım. Haydi Bismillah. Hayırlara vesile olması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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