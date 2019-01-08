Sungurlu Belediyesi'nden kar ile mücadelede özel solüsyon

Sungurlu Belediyesi'nin ilçede etkili olan kar yağışıyla mücadelesi kentin farklı noktalarında tüm hızıyla sürüyor. Kar temizleme çalışmalarında yeni yöntemler kullanan ekipler son olarak geliştirilen ‘kar eritme solüsyonu” ile daha net sonuçlar elde ediyor.

Şehrin kalabalık ve yaya kaldırımlarındaki buzlanmayı çözen ve gün boyu etkili olan özel solüsyon vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kaba karın temizlenmesinin ardından buzlanmayı önlemek için kaldırımlara dökülen solüsyonun, kaldırımlara veya ayakkabılara herhangi bir zararı dokunmuyor. Kar ve buz çözücü özelliği olan solüsyon, karayolu ve diğer harici yüzeylerdeki kar ve buzlanmayı önleyici bir karışımdır. Solüsyonun korozif etkisi çok düşük olmakla beraber, çevre açısından her hangi bir toksik etkisi bulunmuyor. Ayrıca buz oluşumunu önleyici etkisini çok düşük sıcaklarda bile gösterebiliyor. Genellikle ana arter caddelerde kullanan solüsyon kar ile mücadelede net sonuçlar veriyor" ifadelerini kullandı.