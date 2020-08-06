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Sungurlu Belediye'sinden temizlik seferberliği

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha Temiz Bir Sungurlu’ için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha Temiz Bir Sungurlu' için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün değişik mahallelerde komple sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Sungurlu'nun mahallelerinde başlattığı genel temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.


Temizlik ekipler ilçe genelinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarını yaparken, yol ve kaldırım kenarlarında çıkan otların temizliği, kaldırım üstü temizliği, sokak aralarının temizliği, dal, ot, moloz kaldırımı gibi bütün genel temizlik işlerine aralıksız devam ediyor.

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