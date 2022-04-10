Sungurlu Belediyespor namağlup şampiyon oldu

Amatör Küme'nin son maçında sahasında Mimar Sinan Gençlikspor ile 1-1 berabere kalan Sungurlu Belediyespor, ligi yenilgisiz şampiyon olarak tamamladı. Mı

1. Amatör Kümede oynadığı 15 karşılaşmanın 15'ini de kazanarak 45 puanla lider durumda olan Sungurlu Belediyespor, en yakın takipçisi Mimar Sinan Gençlikspor ile Pazar günü Sungurlu'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Çorum Belediye Başkan yardımcısı Alper Zahir, Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Bahri Sezen, Sungurlu Belediye başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Çorum temsilcisi Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ve çok sayıda taraftar izledi.

Başkandsn 50 bin lira şampiyonluk primi

Karşılaşma öncesi Kulüp Başkanı Bahri Sezen ve Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan ile birlikte soyunma odasına giden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, şampiyonluk olmaları halinde futbolculara 50 bin lira prim sözü verdi.

Hafta sonu olması nedeniyle karşılaşmaya yoğun ilgi göstererek tribünleri doldurdu. İki takımında kontrollü başladığı karşılaşmada bir pozisyon sonucunda, hem Sungurlu Belediyespor'lu hem de Mimar Sinan Gençlikspor'u oyuncu kırımızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Mimar Sinan Gençlikspor bulduğu golle umutlarını son dakikalara saklarken, Sungurlu Belediyespor 72. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen usta sol ayak Vedat Aşkan fileleri havalandırdı ve durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde bulduğu pozisyonları gole çeviremeyen Sungurlu Belediyespor, karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı ve 46 puanla 1. Amatör Küme'nin Şampiyonu oldu.

Maçtan sonra Şampiyon Sungurlu Belediyespor kupasını Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Çorum temsilcisi Sefer Kurtaran'ın elinden aldı.