Sungurlu çiftçi malları'na yeni başkan

Bugün Sungurlu Belediyesi meclis toplantı salonunda Seyfi Erayhan ve Muhiddin Aygar başkanlık için yarıştı. 58 üyenin oy kullandığı seçimlerde Seyfi Erayhan 32 oy alarak başkan seçilirken, Muhiddin Aygar 25 oyda kaldı. Seçimde 1 oyda geçersiz sayıldı.

Seyfi Erayhan başkanlığında yönetim kurulu Gazi Uzan, Hıdır Yazğı, Tuncay Bilim ve Şaban Ergünen'den oluşurken, Murakebe heyeti ise: Bünyamin Atik, Hanifi Vargeloğlu, Duran Güzelli, Hüseyin Salo ve Hacı Ahmet Demirkazan'dan oluştu.

Sungurlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına seçilen Seyfi Erayhan seçim sonunda yaptığı açıklamada, "Amacımız çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşanların hakkını, malını, mahsulünü korumaktır. Gece gündüz demeden, üreticilerimizin mallarını koruyacağız. Üreticilerimiz rahat olsun." dedi.