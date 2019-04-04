Sungurlu Devlet Hastanesi'nde hacamat tedavisi

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi hizmete açılarak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktor Alper Doğancı tarafından Kupa (Hacamat) tedavisine başlandığı bildirildi.

Usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaların önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2014 tarihinde bu yöntemlerle ilgili yönetmelik resmi gazetede yayınlanmış, bu yönetmeliğe göre bakanlık tarafından yalnızca hekimlere ve sadece kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimlerine yetki verilmiştir diyen Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Özak Batıbay, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir.

Konvansiyonel tıbbın dallara ayrılarak vücudun her sistemini ayrı uzmanlık alanı içinde ele alması ve tedavi etmesine karşılık geleneksel ve tamamlayıcı tıp insana bütünsel bir bakışla onu akıl, ruh, beden, enerji ve çevresel faktörlerle değerlendirir" dedi.