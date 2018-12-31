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Sungurlu itfaiyesi 391 yangına müdahale etti

Sungurlu Belediye İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 2018 yılında toplam 391 yangına müdahale ettiği bildirildi.

Sungurlu Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 2018 yılında toplam 391 yangına müdahale ettiği bildirildi.


Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye ekiplerinin 2018 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 35 ev, tandırlık ve samanlık yangını, 320 arazi, ot ve anız yangını, 17 araç yangını ve 19 orman yangınına müdahale ettiğini söyledi.


İtfaiye ekiplerinin 2018 yılı içerisinde Sungurlu genelinde meydana gelen 57 trafik kazasına da müdahalede bulunarak, araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladıklarını kaydeden Başkan Şahiner, itfaiye ekiplerinin ayrıca 87 hayvanı kurtarmak için seferber olduğunu bildirdi.


Vatandaşlara baca temizliği yaptırmaları konusunda da uyarıda bulunan Başkan Şahiner, “Gerekli baca temizliğinin yapılması muhtemel zehirlenme ve baca yangınlarını önleyecektir. Bu konuda bütün halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.

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