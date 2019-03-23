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Sungurlu itfaiyesinden güvercin kurtarma operasyonu

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, bir işyerinin üzerindeki yuvadan düşen güvercin yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvasına konuldu.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, bir işyerinin üzerindeki yuvadan düşen güvercin yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvasına konuldu.


Belediye Caddesi'nde bulunan bir işyerinin üzerinden düşen güvercin yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve düşen güvercin yavrusunu eline alan itfaiye görevlisi kuşu yuvasına tekrar koydu.

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