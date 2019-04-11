Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen saz çaldı, türkü söyledi

Programda sahneye çıkan İlçe Kaymakamı Mitat Gözen öğrencilerle birlikte saz çaldı, türkü söyledi. Katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Haydar Öztaş Anadolu Lisesi tarafından İlçe Özel İdare Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Kalınsazlıoğlu açılış konuşmasını yaptı.

Programda bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit; "Ülkemizin geleceği olan kıymetli evlatlarımızın, bu kutsal topraklar üzerinde yaşamış olan ecdadını yüreklerinde taşıyarak hayatlarına nakşetmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim camiası olarak 2 yıldır ilçemizde "Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor" projesini yürütürüyoruz. Proje kapsamında bu yıl Mimar Sinan, Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Hacı Bektaş-ı Veli gibi bu toprakların bağrında yetişen değerli büyüklerimizden sonra bugün de istedik ki bu topraklarda yetişen bir diğer büyüğümüz Aşık Veysel'i daha yakından tanıyalım, duygularına ortak olalım. Bir âşık geçmiş Anadolu'dan. dünya'ya gözlerinin görmeyişiyle değil, yüreğinin renkleriyle tanıtmış kendini. Üç telli sazı ile ilmek ilmek işlemiş duygularını sözlerine. Karanlık dünyasını aydınlatan hisleri ,sadece kendisine ışık olmamış aydınlatmış tüm köhne yürekleri yaşamının karanlık günlerini dizeleriyle aydınlatmış. Geçmiş günlerini ve yaşamış olduğu an'ı kendi penceresinden seyretmiş. Kimi zaman köy hayatı olmuş gördüğü kimi zaman da vatan. Ama en çok da insan demiş sözlerinde. Hakiki sırra eren insan Birlik ve beraberlik duygusunu gönlünde taşıyan ve gönüllere de bu duyguyu hissettiren Kişiye bulunduğu unvan ya da sahip olduğu kimlikten dolayı değer biçmeyen sadece 'Yaratılanı hoş gördüm Yaradan'dan ötürü' hassasiyetiyle gönüllere dokunan insan O'nun gibi bakmak, onun gibi duymak, onun gibi görmek için yüreğimizle bakmak gerek. Evet, Anadolu'dan bir aşık geçti yüreğinin ışığıyla. Ve bizlere de dokundu şiirlerindeki her bir mısra ile.Adı kaldı dimağımızda, izi kaldı gönüllerimizde" dedi.

Program Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü Proje tanıtım filmi, Aşık Veysel belgeselinin gösterimi, Şiirlerin okunması, Aşık Veysel'le röportaj, oratoryo gösterisi, müzik dinletisi ile program sona erdi.

Program sonunda İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, sahneye çıkarak öğrencilerle birlikte saz çaldı türkü söyledi. Katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Programa İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. Başçavuş Muammer Ulu, İş Adamı Haydar Ali Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu, Oda Başkanları, Sendika temsilcileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.