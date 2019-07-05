İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu kent konseyi yönetimi belirlendi

Sungurlu Kent Konseyi’nin yeni yönetimi, gerçekleştirilen seçimde belirlendi.

Sungurlu Kent Konseyi'nin yeni yönetimi, gerçekleştirilen seçimde belirlendi. Sungurlu Kent Konseyi Başkanlığı'na Fatih Bahtiyar seçildi.


Sungurlu Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu'na Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sendika temsilcileri ve serbest meslek sahiplerinden temsilciler katıldı.


Fatih Bahtiyar'ın başkanlığa seçildiği toplantının seçim sonucunda yürütme kurulu şu isimlerden oluştu: "Atilla Özten, Adil Uzar, Dursun Kanmış, Ramazan Kayretli, Osman Erzurum, Hacı Ali Güneşligün, Sultan Uzar, Rukiye Tütüncüoğlu ve Kazım Pugur"

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.