Sungurlu Kent parkın elektrik kabloları baltayla kesildi

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından eski stadyum alanına yapılan Kentpark'ın elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kesildi.

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından eski stadyumun bulunduğu alanı ve eski şehir parkıyla stadyumun arasında kalan yolu içine alacak şekilde, 16 bin 703 metrekarelik bir alana yapılan Kentpark'ın aydınlatılması için kullanılacak olan kablolar bir kez daha kesildi.

Kentpark projemizi, söz verdiğimiz gibi 31 Mart'tan önce yetiştirmek için ekiplerimiz var güçleriyle çalışıyorlar diyen Şahiner, "Sungurlumuzun imajını değiştirecek olan kent parkın kablolarına yine saldırı gerçekleşti. Gece saat 02.00 civarında 2 kişi olduğundan şüphelendiğimiz canilerin yakalanması için emniyete şikayetçi olduk. Milli servetimize zarar veren herkes cezasını çekecek ve bizi bu projemizden kimse vazgeçiremeyecek" dedi.