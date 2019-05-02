Sungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde seçim heyecanı

Sungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde görev yapacak il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarlarının seçimi yapıldı.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen başkanlığında Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis üyeleri, 2020 yılı Mayıs ayında yapılacak seçime kadar görev yapmak üzere 2 İl Encümeni ve 2 Köy muhtarını seçti.

İl Genel Meclisi Üyesi seçiminde Alaaddin Tosundereoğlu 80 oy ve Mehmet Kaplan 63 oy alarak seçilirken, Ercan Şahin ise 52 oyda kalırken köy muhtarlığı seçiminde ise Satılmış İlter 46 ve Şükrü Yadigar 37 oy alarak seçilirken, İsmail Babayiğit 31, Veysel Sarıtepeci 21, Hacı Selvioğlu 20 ve Rıza Girişcioğlu 15 oyda kaldı.

Kaymakam Mitat Gözen, Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde görev yapmak için seçilen üyeleri tebrik ederek, başarılar diledi.