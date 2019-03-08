Sungurlu Meslek Yüksek okulunda panel

Sungurlu Meslek Yüksekokul (MYO) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Toplumsal Yaşamda Kadın" konulu panel düzenlendi.

Özel İdare Konferans Salonunda düzenlenen programda oturum başkanı Öğr. Üyesi Dr. Gamze Ebru Çiftçi yaptı. Panelde konuşmacı olarak katılan Öğr. Gör. Ayten Akcan, "Eski Türklerde Yönetim ve Siyasetteki Kadın", Öğr. Üyesi Dr. Gamze Ebru Çiftçi, "Çalışma Yaşamında Kadın İş Gücü", Öğr. Gör. Songül Demirel Değirmenci, "Siyaset ve Kadın", Öğr. Gör. Gökhan Boduroğlu'da "Sosyal Hizmet Boyutuyla Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konularını anlattılar.

MYO Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Ömür Demirer tarafından panel sonrası konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından panele katılanlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadına şiddete karşı ve kadınların her zaman yanında olduklarına dair rengarenk boyalarla el baskısı yaptılar.

'Yeni bina Ağustos'ta tamamlanıyor'

MYO Müdürü Dr. Ömür Demirer, "Çok güzel bir program oldu. İnşallah bu güzel programlarının devamını Ağustos ayından sonra taşınacağımız yeni binamızda yaparız. İlçemize yakışır bir bina kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Panele Öğr. Üyesi Dr. Ömür Demirer, AK Parti Belediye Başkan Adayı İlyas Özkan, yönetim kurulu üyeleri, Yüksekokul öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.