Sungurlu MYO en fazla tercih edilen okullar arasına girdi

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan kontenjanların doluluk oranlarına göre programları yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştı.

Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kör, "Okulumuz yeni dönemde yaklaşık bin 200 öğrenci, 24 akademik, 9 idari personel ve 9 yardımcı personel ile öğretim faaliyetlerini sürdürecektir. Okulumuzun mevcut programlarına bakıldığında, konsept olarak sağlık ve sağlık bilişimi alanlarına yöneldiği görülmektedir. Önümüzdeki süreçte Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün desteği ile sağlık ve sağlık bilişimi alanında istihdam odaklı yeni programların açılması planlanmaktadır. Sungurlu MYO sahip olduğu akademik güç ve bilginin ilçenin gelişiminede ciddi katkılar sunması için çalışmalarımız devam etmektedir. Okulumuz fiziksel imkanlar bakımından da neredeyse Ülkemizde başka bir meslek yüksek Okulunda bulunmayan bir kampüse sahiptir. Diğer taraftan Okulumuzda alanına hakim ve akademik olarak güçlü 24 akademik personel yer almaktadır. Akademik personelimiz sadece ders vermiyor çeşitli araştırmalar ile akademik çalışmalarına devam ediyorlar. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslara katılıyorlar. Okulumuzda kaliteli bir akademik kadronun olması öğrencilerimizin okulumuzu tercih etmesinde, iyi bir eğitim alması ve mezunların niteliği anlamında oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeni kampüsün Okulumuzun gelişimi ve büyümesine ciddi katkılar sağlayacaktır." dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ilçede yaptırılan 350 kişilik kız yurdu hem kapasite hem yüksek okul kampüsüne yakınlığıyla öğrencilerimizin ulaşım ve barınma problemini çözdüğünü kaydeden Hakan Kör, " Okulumuza ait ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta 150 kişilik KYK erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Okulumuzda aktif olarak 6 bölümde, 7 program ile öğrenci alımı devam etmekte olup 2020 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre doluluk oranlarımız neredeyse yüzde 100'e ulaşmıştır. Bir program hariç tüm programlar tamamen dolmuştur. Bu gurur verici tablo için Yüksek okul olarak çok mutluyuz. Okulumuz programlarını kazanan öğrencilerimize aramıza hoşgeldiniz diyor, başarının katlanarak devam etmesini diliyoruz."şeklinde konuştu