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Sungurlu MYO mezuniyet sevinci

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan MYO Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Ömür Demirer, "Okulumuzun mezuniyet törenini kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde, bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve kurumum adına herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin en büyük teminatı ve aydınlık yarınlarımızın mimarı gençlerimizi mezun etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mezuniyet, her zaman bir şeylerin sonu gibi görülür. Oysa mezuniyet okul yaşamının sonunu temsil edebilir ancak aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Her şeyin sürekli ve büyük bir hızla geliştiği ve değiştiği bir dünyada, her şey birbiriyle etkileşim içindedir. Böyle bir dünyada gerçekten ihtiyacınız olan tek kalıcı yeti öğrenmeyi öğrenmek ve öğrendiğinizi yani bilgiyi kullanabilmektir. Geçirdiğiniz yıllar boyunca çok çalıştınız, güçlüklerin üstesinden geldiniz, disiplinlerarası düşünme yetisi kazandınız. Farklı alanlardaki kabiliyetlerinizi keşfettiniz ve geliştirdiniz. Hocalarınız sizi ülkemiz şartlarına göre mevcut imkanlar içinde doğru teknik bilgilerle donattı. Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen arkadaşlarınız oldu. Birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek karşılıklı bir şeyler öğrenerek sosyal yaşamınızla ve geleceğinizle ilgili kendi görüşlerinizi oluşturdunuz. Bundan sonra da kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz." şeklinde konuştu.


Programda daha sonra Okul Müdürü Dr. Ömür Demirer ve diğer öğretim üyeleri tarafından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.


Mezun olan öğrenciler keplerini hep birlikte havaya atarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadılar.

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