Sungurlu MYO öğrencilerinden anlamlı bağış

Türkiye Kızılay Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Sungurlu'da 3 gün süren kan bağışı kampanyasına Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kan bağışı yapıldı.

Kan bağışının önemli bir davranış olduğunu söyleyen Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcısı öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu, "Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizle birlikte İlçemizde başlatılan üç günlük kan bağışı kampanyasına destekte bulunmak istedik. Kan bağışı hem toplumsal duyarlılık açısından hem kişinin sağlığı açısından çok önemlidir. Kızılay'ın en büyük ihtiyacı kan, bizde buna katkı sağlamak istedik" dedi.

Sungurlu Meslek Yüksekokul Müdür yardımcısı Boduroğlu, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin kan bağış kampanyasına verdikleri destekten dolayı hepsine teşekkür ediyorum diye söyledi.