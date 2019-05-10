Sungurlu MYO'da sağlıklı günler paneli

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu "Sağlıklı Günler" adlı panel düzenledi.

Sungurlu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen panele Müdür yardımcıları Gökhan Boduroğlu ve Hüseyin Çelik, öğretim görevlilerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Koordinatörlüğünü Dr. Gamze Ebru Çiftçi ve oturum başkanlığını Sümeyye Kaçmaz'ın yaptığı panel Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlendi. Düzenlenen panelin birinci oturumunda M. Kaan Karabenli "İletişim", ikinci oturumunda , Rahime Kale "İş Ahlakı ve Etik", üçüncü oturumunda Tuğçe Turan "Mobbing", dördüncü oturumunda Recep Ali Ön" Stres yönetimi" adlı konuşmalarını yaptılar.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerine çalışma hayatlarında karşılaşacakları iletişim, iş ahlakı ve etik, Mobbing ve stres gibi konularda bilgiler verdiler.