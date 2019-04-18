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Sungurlu MYO'nun oyuncak projesine büyük ilgi

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Oyuncaklarınıza Talibiz" projesi öğrencilerden yoğun bir ilgi görüyor.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Oyuncaklarınıza Talibiz" projesi öğrencilerden yoğun bir ilgi görüyor.


İsmet Paşa İlkokulu ve Şehit İlhan Çaylan Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen "Oyuncaklarınıza Talibiz" yaptıkları oyuncak bağışlarıyla destek verdi.


Öğrenciler oyuncakları olmayan arkadaşları ile paylaşmak üzere oyuncaklarını bağışlamak üzere Sungurlu Meslek Yüksekokulunu ziyaret ettiler. Projemize destekleri karşısında Yüksekokul Müdürü Ömür Demirer ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Gökhan Boduroğlu anlamlı destekleri için öğrencilere teşekkür etti.

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