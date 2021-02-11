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Sungurlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibe aldıkları S.K. ve H.Y. isimli şahısların içerisinde bulunduğu aracı ilçede bulunan kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığına tarafından tutuklanarak Sungurlu Cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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