Sungurlu Şoförler Odası Başkanı Karatekin hayatını kaybetti

Bir süre önce evinde kalp krizi geçiren Sungurlu Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karatekin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, burada tedavi altına alınan Karatekin daha sonra Kırıkkale'de özel bir hastaneye sevk edilmişti. Karatekin bugün tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.