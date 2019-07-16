Sungurlu tek yürek oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 3. yılında, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri çerçevesinde Sungurlu'da "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Eski Toplum Sağlığı Merkezi binası önünden başlayan yürüyüşe katılım yüksek olurken, yürüyüşe katılan kortej, tekbirler eşliğinde şehir merkezinden yürüyerek Atatürk Meydanı'na geldi.

Yürüyüşe Kaymakam Mitat Gözen, Beledi Başkan vekili İsmet Gülünay, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Atatürk Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda İlçe Müftüsü İbrahim Köksal şehitler için dua etti.

Kaymakam Mitat Gözen' in konuşmasının ardından, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Ömür Demirer tarafından 15 Temmuz konulu konferans gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından programda Demokrasi ve Milli Birlik günü ile ilgili 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde kayda alınan videolar yayınlandı.

Saat 00.13' Türkiye'de eş zamanlı olarak 90 bin camiden sela okundu.