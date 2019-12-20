Sungurlu TSO'dan E-belge dönüşüm semineri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu hale gelecek 2020 yılından itibaren E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu olan işletmeler için seminer verildi. Seminer de mali müşavirler ve muhasebeciler bilgilendirildi.

Toplantıya Çorum Defterdarı Durak Sercan, Çorum Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Vergi Dairesi Müdür yardımcısı Vecihi Pulatkan, Çorum Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Seyfettin Aksakal, Sungurlu Mal Müdürü Türkay Odabaş, TSO Başkanı Behiç Akkaş, Gelir Uzmanı Aslıhan Hacıismailoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karatekin, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, mali müşavir ve muhasebeciler katıldı.

Seminer sonunda Ticaret ve Sanayi Odası tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.