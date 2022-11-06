Mevcut Başkan Behiç Akkaş'ın giremediği seçimde Sungurlu TSO'nun yeni Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu oldu.

Sungurlu TSO Lokalinde yapılan seçimlerde 24 meclis üyesi yönetim ve disiplin kurulu için oy kullandı. Mevcut Başkan Behiç Akkaş'ın geçen hafta yapılan meclis komitesi organ seçimlerinde grubundan çıkamaması nedeniyle, seçime Başkan adayı olarak İlhan Ambarkütüoğlu girdi. Yapılan seçimde 13 üyenin oyunu alan İlhan Ambarkütükoğlu Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, diğer başkan adayı Alaattin Akel ise 11 üyenin oyunu aldı. İlhan Ambarkütükoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: “Nuh Aluç, Mustafa Doğan, Osman Koca, Ramazan Mert, Devlet Kanmış ve Cemal Ragıp Özsarı"

Disiplin Kurulu Üyeliğine ise Yasin Şahin, Engin Akkaş, Bahri Kocamanoğlu, Halil Buğrahan Kopan ve Mehmet Ergül seçildi.

'Seçime itiraz edildi'

Seçim boyunca birçok usulsüzlük yapıldığı söyleyen yeni meclis üyeleri, bugün yapılan seçimde de yine usulsüzlüklerin olduğunu, bu yüzden de seçime itiraz ettiklerini söyledi.

Seçim süresi boyunca askı sürecinden tutup, üye silmelere kadar birçok usulsüzlük tespit ettiklerini ve bununla ilgili gerekli müracaatları yaptıklarını söyleyen meclis üyeleri, “Entrikalarla dolu seçim sonunda Behiç Akkaş kendi grubundan çıkamayıp, seçimi kaybetmiştir. O gruptan İlhan Bayav ve Veysel Kocabaş çıkmıştır. Bugün yapılan seçimde ise İlhan Ambarkütük seçimi 13-11 kazanmıştır. Yapılan itirazlarımız kesinleştikten sonra yeni meclis üyeleri olarak, yaşanabilecek yeni entrikalara müsaade etmeyeceğimizi, entrika ve ayak oyunları olmadan çalışılmasına açık destek olacağımızı, yalan, dolan ve film çevrilmesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz”