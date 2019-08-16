İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu Ziraat odası taş toplama makinası alıyor

Sungurlu Ziraat Odası (SZO) Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, çiftçilerin talepleri doğrultusunda taş toplama makinası ve tırmığı alacaklarını söyledi.


Çiftçinin 24 saat hizmetinde olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, yeni alınacak taş toplama makinası ve tırmığını Alembeyli Köyü'nde denediklerini kaydetti.


Taş toplama makinası ve tırmığını yakın zamanda Sungurlulu çiftçilerin hizmetine sunacağız diyen Başkan Kelepircioğlu, “Çiftçilerimizin talepleri bizim için çok önemli. Çiftçilerin kullandığı tarımsal arazilerin çoğunluğunun taşlık ve sarp arazilerden oluşuyor. Bu yüzden ilçemiz için bir ihtiyaçtı. Bizde oda olarak bu ihtiyacı karşılayacağız ve yakın bir zamanda inşallah çiftçilerimizin hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.