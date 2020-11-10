Sungurlu'da 10 Kasım törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Sungurlu'da anma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde yapılan tören bayrakların yarıya indirilmesi ve çelenk sunumu ile başlarken saat 09.05'de sirenlerin çalması ile anıt önünde 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte adeta Sungurlu'da hayat durdu. Anıt önündeki saygı duruşu devam ederken cadde ve sokaklarda da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Araçlar kornaları ile siren seslerine eşlik ettiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran İlkokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Cıbır yaptı. Şiirlerin okunmasıyla devam eden program Atatürk'ün anıları ve Atatürk ile ilgili devlet büyüklerin söylediği sözlerle sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.