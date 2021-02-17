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Sungurlu'da 100 dekar alana yağlık ayçiçeği ekilecek

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekileceği bildirildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekileceği bildirildi.


Kavşut Köyü Muhtarlığı ve çiftçilerin isteği üzerine Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yağlık ayçiçeği ekimi hasadı hakkında bilgi verildi. Ayrıca çiftçilere Ditap programı ve Tarsim kuraklık sigortası hakkında da bilgi verildi.


Programa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun, Mühendisler Mustafa Baştemir ve Oğuzhan Demirlendi, Teknik personel Doğan Yazdıç, muhtar ve köylüler katıldı.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun, “Kavşut Köyümüz çiftçilerini yaklaşık bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapacak olması bizleri memnun etti. İnşallah güzel bir sonuç alırız. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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