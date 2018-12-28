Sungurlu'da 13 okul TÜBİTAK desteğine hak kazandı

Sungurlu'da, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları destekleme programı 2018-2019 çağrı döneminde proje başvurusu yapan 25 okuldan 13'ü desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda ilçedeki okullar 6'şar bin lira olmak üzere toplamda 78 bin lira hibe desteği elde etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "TÜBİTAK 4006, 5.sınıflardan 12. sınıflara kadar öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunan Bilim Fuarlarına destek verilmesini amaçlayan bir programdır. TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek hazırladıkları alt projelerle, bilimsel araştırma süreçlerini yaşayarak öğrendikleri etkinliklerdir. Öğrenciler bu etkinliklerin planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında eleştirel düşünme, zaman yönetimi, problem çözme, yazılı ve sözlü sunum ile bilimsel araştırma becerilerini geliştirir" dedi.

Eryiğit, “Öğrencilerimize bilimi sevdirmek, ilçemizde bilim kültürünü yaygınlaştırmak, çocuklarımızın çağın gerektirdiği donanıma sahip olmalarını sağlamak için 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarını önemsiyor ve bu yönde yapılan çalışmaları destekliyoruz. Bilim Fuarları öğrencileri araştırma yapmaya teşvik etmektedir. Öğrenciler iş birliği yaparak araştırma yöntemleri, sonuçların derlenmesi ve sunum becerileri konusunda kendilerini geliştirme imkânı yakalayabilmektedir. 2018-2019 çağrı döneminde 25 okulumuz proje başvurusu yapmıştır.Başvuru yapan okullarımızdan 13'ü TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisini açmaya hak kazanmıştır. Bu okullarımız TÜBİTAK'tan 6'şar bin TL, toplamda 78 bin TL hibe desteği elde etmiştir. Okullarımız hazırladıkları projelerini Nisan ve Mayıs aylarında sergileyeceklerdir.

TÜBİTAK 4006 başvurusu yapan, projeleri desteklenmese de bilimsel çalışmaların yaygınlaşması için emek veren, fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Başvuru gerçekleştiren ancak kabul edilmeyen okullarımızın gayretini de takdir ediyoruz. Bu okullarımız öğrencilerimizin yapacağı bilimsel çalışmaları yine sergileyebilirler. Ayrıca TÜBİTAK 2204'e yönelebilirler. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız.

Projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilen okullarımızın elde edecekleri hibe ile verimli bir bilim fuarı gerçekleştirmelerini temenni ediyorum. Özverili çalışmalarından dolayı proje yürütücülerimizi, projede görev alan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi cânı gönülden kutluyorum” şekilde konuştu.