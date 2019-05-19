Sungurlu'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başlayan etkinlikler bayram kutlamaları ile devam etti. Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran Ortaokulu bahçesindeki programda, İlçe Kaymakamı Mithat Gözen, Belediye Başkanı vekili Bahri Sezen, Garnizon Komutan vekili Asteğmen Çağlar Kekeç, halkın, öğrenci ve sporcuların bayramını kutladı.

Program 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' ve 'Gençliğin Atatürk'e cevabının okunmasından sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesi, halk oyunları ve orotoryo gösterisileri sona erdi.

Kutlamalara İlçe Kaymakamı Mithat Gözen, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Garnizon Komutan vekili Asteğmen Çağlar Kekeç, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdür Vekili Esat Buğdaylı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.