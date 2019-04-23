Sungurlu'da 23 Nisan çoşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu'da da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak Atatürk Meydanında gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler yeni stadyumda devam etti.

Törende Kaymakam Mitat Gözen, Garnizon Komutan vekili Asteğmen Çağlar Kekeç ve Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken çocukların ve halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptı.

Programda daha sonra mehteran takımı gösterisi ve halk oyunları gösteriyle devam etti. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Mitat Gözen, Garnizon Komutan vekili Asteğmen Çağlar Kekeç, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, oda başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.