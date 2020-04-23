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Sungurlu'da 23 Nisan kutlamaları

Sungurlu’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100.

Sungurlu'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kutlandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürvekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, öğretmenlerle birlikte Atatürk Anıtına çelenk sundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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