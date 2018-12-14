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Sungurlu'da 238 ünite kan toplandı

Kızılay Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu’da başlatılan kan bağışı kampanyasında 238 ünite kan toplandı.

Kızılay Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu'da başlatılan kan bağışı kampanyasında 238 ünite kan toplandı.


Kızılay Sungurlu Şube Temsilcisi İbrahim Çırakoğlu, Çorum kan bağışı merkezi tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kampanya kapsamında 238 ünite kan toplandığını ayrıca 40 kişinin ise kök hücre donörü olduğunu ifade etti.


Kan bağışının önemine dikkat çeken Çırakoğlu, kurtulacak bir hayatın bağışlanan kanlara bağlı olduğunu söyledi. Çırakoğlu, "Bu kampanyamızda 238 ünite kan topladık. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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