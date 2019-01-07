Sungurlu'da 3 ayrı trafik kaza

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Bağşılı Köyü yakındaların meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 06 DE 081 olakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole kaydı.

Diğer kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Sanayi yakındaların meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bir diğer kaza ise Sungurlu-Kırıkkale karayolu türbe önünde meydana geldi. 60 EF 071 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Ölen yada yaralananın olamadığı trafik kazalarında araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.