Sungurlu'da 376 öğrencinin doğum günü kutlandı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Doğum Günümü Okulda Kutluyoruz' projesi kapsamında, İlçe'deki bütün köy ve merkez okullardaki öğrencilerden Mart ayında doğan 376 öğrencinin doğum günleri kutlandı.

Haydar Öztaş Anadolu Lisesinde düzenlenen doğum günü etkinliğinde okul, veli ve öğrenciye maddi yük olmadan gerçekleştirilen küçük organizasyonlarla büyük mutluluklar yaşanması sağlandı. Proje ile öğrencilerin kendilerini özel ve değerli hissetmekte, okula karşı olan sevgi ve ilgilileri üst seviyeye çıkmaktadır. Ayrıca öğrencisine gösterilen ilgiden memnun olan veliler ile okul aile işbirliği güçlenmektedir.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Doğum günü olan öğrencilerimizin doğum gününü en içten duygularımızla kutlarken Rabbimizden sağlıklı mutlu bir ömür diliyor. Projede görev alan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilere teşekkür ederim" dedi.