Sungurlu'da 432 öğrencinin doğum günü kutlandı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Doğum günümü okulda kutluyoruz' projesi kapsamında, ilçedeki bütün köy ve merkez okullardaki öğrencilerden Ocak ayında doğan 432 öğrencinin doğum günleri kutlandı.

Şehit İlhan Çaylan Anaokulunda düzenlenen doğum günü etkinliğine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "İlçemizdeki köy ve merkeze bağlı okullarda Ocak ayında doğan 432 öğrencinin doğum günü kutlandı. Okul, veli ve öğrencilerimize maddi yük olmadan gerçekleştirilen küçük organizasyonlarla büyük mutluluklar yaşanması sağlanmaktadır. Bu proje ile öğrencilerimiz kendilerini özel ve değerli hissetmekte, okula karşı olan sevgi ve ilgilileri üst seviyeye çıkmaktadır. Ayrıca öğrencisine gösterilen ilgiden memnun olan veliler ile okul aile işbirliği güçlenmektedir." dedi.

Doğum günü olan öğrencilerimizin doğum gününü en içten duygularımızla kutlarken rabbimizden sağlıklı mutlu bir ömür diliyorum diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Projede görev alan okul idarecileri, öğretmenler ve velilere teşekkür etti.