Sungurlu'da 441 öğrencinin doğum günleri kutlandı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘‘Doğum Günümü Okulda Kutluyoruz'' projesi kapsamında, Sungurlu İlçemizdeki bütün köy ve merkez okullardaki öğrencilerden Şubat ayında doğan 441 öğrencinin doğum günleri kutladı.

Beşkız Köyü İlkokulunda düzenlenen doğum günü etkinliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ile birlikte Şube Müdürü Neşe Akalın katıldı.

İlçede köy ve merkeze bağlı okullarda Şubat ayında doğan 441 öğrencinin doğum günleri kutlandı. Okula, veliye ve öğrenciye maddi yük olmadan gerçekleştirilen küçük organizasyonlarla büyük mutluluklar yaşanması sağlanmaktadır. Bu proje ile öğrencilerin kendilerini özel ve değerli hissetmekte, okula karşı olan sevgi ve ilgilileri üst seviyeye çıkmaktadır. Ayrıca öğrencisine gösterilen ilgiden memnun olan veliler ile okul aile işbirliği güçlenmektedir.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Doğum günü olan öğrencilerimizin doğum gününü en içten duygularımızla kutlarken "Rabbimizden sağlıklı mutlu bir ömür diliyor. Projede görev alan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilere teşekkür ederim" dedi.