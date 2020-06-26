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Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 5 ev karantinaya alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 5 ev karantinaya alındı.


İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklama da, “İlçemiz Gürpınar Mahallesi'nde Covid-19 testleri pozitif çıkan ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce izlenimleri yapılan vatandaşlarımızın izolasyon kurallarına uymadıkları tespit edildiğinden Boğazkale Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyelerince alınan karar gereği Gürpınar Mahallesi'nde 5 hane karantina altına alınmıştır. Hanelerimizin tüm ihtiyaçları Sungurlu Kaymakamlığımız Vefa Destek Grublarınca karşılanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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