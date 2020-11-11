Sungurlu'da 500 fidan toprakla buluştu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Seferberlik Günü “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında 500 fidan toprakla buluştu.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Sakine Sarıyüce, İlçe Jandarma Komutan vekili Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve daire amirlerinin katılımıyla ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Fidan dikimi pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle etkinlik sahalarına gidemeyip kampanyaya uzaktan katılım sağlamak isteyen vatandaşlara, yaşadıkları ortamı güzelleştirmeleri ve yeşil örtüyü geliştirmek amacıyla evlerinin etrafına veya bahçelerine fidan dikmelerinin teşvik edilmesi için talep edenlere bedelsiz fidan verileceği belirtildi.

Kaymakam Fatih Görmüş, 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Geleceğe Nefes olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.