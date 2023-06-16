Sungurlu'da 7 bin 482 öğrenci karne aldı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 7 bin 482 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı.

Sungurlu genelinde 9 ilk ve ortaokul, 23 genel ortaöğretim, 19 mesleki ve teknik liselerde eğitim gören toplam 7 bin 482 öğrenci ve 490 öğretmen tatile girdi.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Yavuz Selim İlkokulu'nda, Milli Eğitim Şube Müdürleri ise İsmetpaşa İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.