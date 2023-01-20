Sungurlu'da 7 bin 491 öğrenci karne aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 7 bin 491 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı.

Karnesini alan öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini de tamamlamış oldu.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu, Yalçın Akkaya ve Şakir Demirer, Mahmut Peşmen ilk ve ortaokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Şube Müdürleri, öğrencilere bol bol dinlenip kitap okumalarını tavsiye ederken, tüm öğrencilere ve tatile giren öğretmenlere iyi tatiller temennisinde bulundu.

'İkinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak'

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.