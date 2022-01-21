Sungurlu'da 7 Bin 877 öğrenci karne aldı

Sungurlu'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 7 bin 877 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı.

İlçe genelinde 11 ilk ve ortaokul, 17 genel ortaöğretim, 20 mesleki ve teknik liselerde eğitim gören toplam 7 bin 877 öğrenci ve 642 öğretmen 15 günlük sömestr tatiline girdi.

Karnesini alarak 15 tatile çıkan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini de tamamlamış oldu. Öğrenciler 7 Şubat'ta tekrar ders başı yapacak.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve Şube Müdürleri Mustafa Kemal ve Sunguroğlu İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Görmüş, öğrencilere bol bol dinlenip kitap okumalarını tavsiye ederken, tüm öğrencilere ve tatile giren öğretmenlere iyi tatiller temennisinde bulundu.