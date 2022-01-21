Sungurlu'da 70 bin dönüm arazi suya kavuşacak

Oğuzhan Kaya, Sarıcalar barajının su ölçümünün başladığını, tamamlandığında Sungurlu ilçesinde 70 bin dönüm arazinin suya kavuşacağı müjdesini verdiler.

Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşçu, Dertli, Yürüklü, Güloluk, Hacıosman, Tokullu, Çayyaka, Kavşut, Turgutlu ve Sarıcalar köylerindeki arazilerinin sulanması için baraj yapılması ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ yetkilileri ziyaret ettiler. Yapılan toplantı sonrasında arazide incelemeler yapıldığını ve ön inceleme sonucu iki noktada muhtemel eksen yeri tespit edildiğini belirten Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Kaledere Araplı Deresi ve Sarıcalar Üçöz Deresinde 2 noktada 20 Eylül 2021 tarihinde su ölçümü başlatıldığını kaydettiler.

Su ölçüm sonuçlarının uygun çıkması halinde yöre halkının talep ettiği 70 bin dekar arazinin sulanması için baraj planlama çalışmalarına başlayacağı ve köy arazilerinin su ihtiyacının karşılanacağı belirten Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, "Çorum merkez ve ilçelerimizdeki tüm sulanabilir arazilerimize suya kavuşturacağız. Çorum ve ilçelerimize Tarım noktasında her zaman büyük destekleri olan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve yatırımlarımızın asıl sahibi ve takipçisi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.