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Sungurlu'da 8 bin 233 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 8 bin 233 öğrenci bugün karne aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 8 bin 233 öğrenci bugün karne aldı.


Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen Fen Lisesinde, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu ve şube müdürleri de Bölükbaşıoğlu Özel Uygulama Merkezinde ve TOKİ Mehmet Akif İlkokulunda çocukların karne heyecanına ortak oldu. Karnelerini almanın heyecanının yaşayan öğrenciler, iki hafta sürecek ara tatile girdi.


İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.



LGS 7 Haziran'da


Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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