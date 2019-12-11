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Sungurlu'da aday öğretmenler tarihi yerleri gezdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenlere yönelik eğitim kapsamında tarihi ve kültürel alanlar gezildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenlere yönelik eğitim kapsamında tarihi ve kültürel alanlar gezildi.


Milli Eğitim Bakanlığı aday öğretmeni yetiştirme programı kapsamında şehir kimliği tanıma etkinliğinde 2019 yılında ilçeye atanan 25 aday öğretmen için Sungurlu şehir içi, saat kulesi ve Boğazkale Hattuşa tarihi turistik ören yerlerine gezi programı gerçekleştirildi.


Gezi programı kapsamında Boğazkale Hitit Medeniyetleri tanıtımı yapıldı. Atatürk İlkokulu Ortaokul Müdürü Yusuf Erduğan koordinatörlüğünde düzenlenen gezi programında öğretmenler Hitit Medeniyetine ait kültürel eserleri yerinde görme imkanı buldu.


Gezi programı, aday öğretmenlerin Sungurlu saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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