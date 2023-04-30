Sungurlu'da asbestli şebeke borusu kalmayacak

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde asbestli su boruları tarihe karışıyor. Mahallelerde yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşların çeşme suyunu gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “50 yıldır bu borulardan hem halkımız su içmek zorunda kalıyordu, hem de verilen suyun yüzde 70'i kaçağa gidiyordu. Vatandaşlarımızın çeşme suyunu gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.” dedi.

Başlatılan çalışmaların 9 ay gibi kısa bir sürede biteceğini hatırlatan Başkan Şahiner, “Mahallelerimizde yapılan çalışmalar hızla devam etmektedir. Yaşanılan su kesintileri ve trafik engelleri için halkımızın affına sığınıyoruz” ifadelerini kullandı.