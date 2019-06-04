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Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği

Sungurlu’da 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Sungurlu'da 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.


Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen dini bayramlarda toplu bayramlaşma geleneği Mahmut Atalay Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri, İl Genel ve Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Program çerçevesinde bir konuşma yapan Kaymakam Mitat Gözen ve Belediye Başkanı AbdulKadir Şahiner bayramların toplum içerisinde kardeşlik duygusunu bütünlediğini, örf ve adetlerimizi yücelttiğini belirterek, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladıklarını dile getirdi.

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