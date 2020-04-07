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Sungurlu'da ATT'ler için yüz koruyucu siperlikleri ürettiler

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünya ya hızla yayılan Koronaviris tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullandığı yüz koruyucu siperliklerin Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilmeye başlandı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünya ya hızla yayılan Koronaviris tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullandığı yüz koruyucu siperliklerin Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilmeye başlandı.


Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TAPDER aracılığı ile ambulanslarda görev alan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) için yüz koruyucu siperlikleri üretti. Okulda 3D yazıcı ile üretilen yüz koruyucu maskeler okul Müdürü Selahattin Aslantaş tarafından ATT'lere teslim edilecek.

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