Sungurlu'da 'Beyaz altın' toprakla buluştu

Çorum'un Sungurlu ilçesinin çeltik ekilen tek köy olan Kula köyünde, çiftçiler ekime başladı. Tarlalarını özenle hazırlayarak su salınımını yapan çiftçiler, çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.

İlçeye bağlı Kula Köyü'nde çeltik üreticisi Hicabi Altuntaş, çeltik tohumlarını traktör ve makine ile ekim yaptı.

Çeltik ekimi çok meşakkatli bir işlem diyen Altuntaş, "Çeltik, ekiminden hasadına kadar bir bebek gibi ilgi bekleyen bir ürün. Hem elle hem de mekanizasyon yöntemiyle traktörle yapılabiliyor. Tarlamızı sürdük, lazer yaptık, gübre ve ilaç attık, tırmık yaptık, suyunu verdik ve en son tohumunu atıyoruz. Bayağı zorlu, koşturmalı bir süreç. Zamanla yarışıyoruz çeltik ekimi için. Bu bizim emeğimiz gözümüz gibi bakacağız. Her gün tarlanın başına geleceğiz bundan sonra, çimlenmesini kontrol edeceğiz, çimlendikten sonra suyunu alacağız, yeniden ıslama yapacağız. İlaç seviyesine geldiği zaman ilacını atacağız. Ardından yeniden gübreleyeceğiz, uzun bir süreç.” şeklinde konuştu.

Çeltiğin ülke tarımına çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Altuntaş, "2019 çeltik üretim sezonumuzun bereketli olmasını temenni ederek, bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.